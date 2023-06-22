وزير الري السوداني: بلادنا ليس بها بنية تحتية مائية مثل السدود

قال بال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، إن بلادنا ليس بها بنية تحتية مائية مثل السدود، ونتلقى مياهنا من دول حوض النيل، وما نفعله حاليا هو توفير حلول طبيعية للاستغلال الأمثل لمياه النيل.



وأضاف في لقاء خاص مع "قناة القاهرة الإخبارية"، إننا في حاجة للحصول على تكنولوجيا كيفية استغلال مياه الأمطار، وتفهم ما يمكن أن يحدث من تغيرات مناخية في المستقبل بشكل مستدام، إضافة لأن المياه هي الحل الأساسي للأمن الغذائي.



وأوضح أن الدول الإفريقية يجب أن تضع إطارا قانونيا بينها بشأن كيف استغلال المياه، وهذا يساعدنا في حل المشكلات التي تنشأ حول المياه، ونحن كدولة صغيرة نحاول حضور المؤتمرات للاستفادة من الدول الكبيرة.



ولفت إلى أن بلاده ترغب في المزيد من التعلم، وهذه هي مجالات التعاون التي نرغب فيها مع أي طرف، ودائما ما نعمل مع الوزارات الأخرى لترتيب احتياجاتنا كدولة، فالمياه عامل فعال لكل القطاعات، فلا صناعة دون مياه نظيفة، ولا بد من توفير المياه حتى نكون سلة للغذاء ويكون لدينا اكتفاء ذاتي.