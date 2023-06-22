تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، عن مواجهة الفريق الأحمر أمام ريال مدريد في مونديال الأندية 2022، والذي أقيم في المغرب شهر فبراير الماضي.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة «blick» السويسرية: «أنا سعيد بالعودة للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية، حيث لعبت النسخة الماضية أيضًا مع الفريق الأحمر وخسرنا في الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد».

وأضاف: «أداء الأهلي أمام ريال مدريد كان مذهلا، لقد سارت الأمور بشكل جيد، باستثناء بضع دقائق، كنا متأخرين 2 - 1، وكانت أمامنا فرصة للتعادل، ولكن كانت هناك ثغرات في النهاية وانتهت المباراة 4 - 1 ولكننا قدمنا أنفسنا بشكل جيد».

وتطرق للحديث عن جماهير الأهلي، قائلا: «الآن الجميع سعيد بعد تتويجنا بدوري الأبطال، ولكن ربما إذا خسرنا أول مباراة بالموسم المقبل، أن يكون هناك رد فعل مختلف من الجماهير، وبعد الفوز بدوري الأبطال علينا التركيز على مباريات الدوري المتبقية».

وتابع: «لقد احتفلنا بلقب دوري الأبطال في ملعب الوداد بالمغرب، بعد ذلك في الفندق مع الجماهير، جاءت إحدى العائلات من أمريكا خصيصا لتلك المباراة».

وبسؤاله عن موقفه من اعتزال تدريب كرة القدم بعد اقترابه من بلوغ سن الـ 63، قال: «لم أضع خططا لهذا على المدى الطويل، كرة القدم تتغير بسرعة، لم أفكر في ذلك بعد وكيف سأستمر في السنوات المقبلة».