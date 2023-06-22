ارتفاع مصابي انفجار غاز في باريس إلى 37 شخصا

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أصيب ما لا يقل عن 37شخصا، أربعة منهم حالاتهم خطيرة، في انفجار غاز في وسط باريس اليوم الأربعاء، بحسب مسؤولين وتقارير إعلامية.

كانت تقارير إخبارية قد اشارت إلى إصابة 16شخصا في الانفجار.

وتسبب انفجار جراء تسرب غاز في انهيار جزئي لمبنى من عدة طوابق في الشارع الخامس، مما أدى إلى أندلاع حريق هائل انتشر إلى العديد من المباني المجاورة.

وتم إخلاء المبنى المنكوب ومبان أخرى تحطمت نوافذها جراء الانفجار.

ومازال هناك شخصان في عداد المفقودين حتى مساء اليوم الأربعاء فيما واصل عمال الإنقاذ البحث تحت الأنقاض ، حسبما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" نقلا عن محققين.

وربما لا يزال هناك المزيد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض.

وتحدث شهود عيان عن انفجار هائل يشبه انفجار قنبلة تسبب فى عمود من الدخان يمكن رؤيته من مسافة بعيدة.

وأعلنت هيئة الأطفاء أنه تم السيطرة على الحريق مساء اليوم الأربعاء .

ولم يعرف في البداية عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى وقت الانفجار قبل الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي(1500بتوقيت جرينتش)