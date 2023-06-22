قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، فام تو هانج، في موجز صحفي في هانوي، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن تزور حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريجان" مدينة دانانج الساحلية بوسط البلاد، في الفترة بين 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وأضاف هانج في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن الزيارة تشكل جهودا لتعزيز "السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم".

وتقول الولايات المتحدة إنها ستكون المرة الثالثة، التي تزور فيها حاملة طائرات أمريكية، تلك الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، منذ انتهاء الحرب الأمريكية الفيتنامية في عام 1975.

كانت حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت"، زارت مدينة دانانج الساحلية في عام 2020، وزارت حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" المدينة في عام 2018.