تحذيرات من إصلاح سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي

قالت هيئة صناعية رئيسية إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي توخي الحذر عند إدخال تعديلات على إصلاح سوق الطاقة في التكتل، نظرا لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تشوهات خطيرة وأن يقوض ثقة المستثمرين.

وتجرى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن أفضل السبل لدعم التخلص من الكربون في قطاع الطاقة، وهناك خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن مدى الدعم الذي ينبغي تقديمه لتمديد عمل المنشآت النووية القديمة في فرنسا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما تدرس الدول الأوروبية وضع حد أقصي اختياري للإيرادات بالنسبة للمنتجين منخفضي التكلفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حالة تكرار أزمة الأسعار في العام الماضي.

وقال ليونهارد بيرنبوم، رئيس شركة "يوريلكتريك"، إن هذه التغييرات يمكن أن تقود إلى "نهاية السوق"، وذلك بخلال تقويض ثقة المستثمرين وتآكل الأسواق الآجلة لدرجة أن هذا سيعني عدم قدرة الشركات العامة على تقديم عقود بأسعار ثابتة للعملاء.

وأضاف بيرنبوم في مقابلة مع بلومبرج اليوم الأربعاء: "أيا كان الحل، يجب أن نتأكد من عدم القضاء على الأسواق الآجلة.. إذا فعلنا هذا .. ستكون لدينا مشكلة حقيقية".