شرطة هندوراس: العنف المميت في سجن النساء كان هجوما مباشرا

قالت شرطة هندوراس يوم الأربعاء، إن الحادث العنيف الذي وقع في سجن للنساء في هندوراس وأسفر عن مقتل 46 شخصا يعتقد أنه هجوم مستهدف لمجموعة من السجناء على أعضاء عصابة متناحرة.

ويعتقد أن أعضاء مشتبها بهم في عصابة "بانديلا 18" هاجموا أعضاء مشتبها بهم في العصابة المتناحرة معها "مارا سالفاتروتشا"، المعروفة باسم "إم إس – 13"، وسجنوهم وأشعلوا النار، حسبما قال المتحدث باسم الشرطة ميجيل مارتينيز في مقابلة تلفزيونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العامة يوري مورا إن 23 امرأة في المركز النسائي للتكيف الاجتماعي في تمارا، على مشارف تيجوسيجالبا، لقوا حتفهم في الحريق، بينما توفيت الأخريات متأثرات بطعن وطلقات نارية. وحتى الآن، لم يتم التعرف إلا على 26 من الضحايا.

وقالت الشرطة الوطنية إنه تم تحديد ما لا يقل عن 12 امرأة كمشتبه بهن، ويخضعن للتحقيق. وأضافت أنه يجري النظر أيضا في دور الحراس والموظفين الإداريين.

ووصفت رئيسة هوندوراس شيومارا كاسترو الجريمة، في تغريدة عبر تويتر، بأنها "جريمة قتل شنيعة".

كما أعلنت كاسترو أن وزير الأمن رامون سابيلون سيحل محله جوستافو سانشيز من الشرطة الوطنية في أعقاب الأحداث التي وقعت في السجن.

وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت حوادث عنف في عدة سجون في هندوراس. وكانت حكومة كاسترو قد عينت مؤخرا لجنة خاصة للتعامل مع أزمة السجون.

ووفقا لنشطاء حقوق الإنسان، يعتقد أن سبع نساء حوامل و22 طفلا كانوا في السجن، وحالتهم غير معروفة.