مبعوث رئاسي فرنسي: زيارتي للبنان لاستطلاع الوضع سعيا لإيجاد حلول للأزمة الراهنة 

قال المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، إن الهدف من زيارته الأولى التي بدأت أمس إلى بيروت، هو استطلاع الوضع سعيا للمساعدة في إيجاد الحلول للأزمة التي يمر بها لبنان والبحث مع مختلف الأطراف في كيفية إنجاز الحل المنشود.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، بحضور سفيرة فرنسا آن جريو ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وخلال الاجتماع جرى عرض مفصل للوضع في لبنان وللمساعي التي تقوم بها فرنسا لحل الأزمة السياسية، حيث شدد رئيس الحكومة على أن المدخل إلى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد.

وأشار ميقاتي إلى أن حكومته أنجزت المشاريع الإصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن إقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يعطي دفعا للحلول الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.