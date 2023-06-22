 رئيس جنوب إفريقيا: نواجه مشكلة في جمع 5 مليارات دولار للتحول إلى الطاقة النظيفة - بوابة الشروق
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رئيس جنوب إفريقيا: نواجه مشكلة في جمع 5 مليارات دولار للتحول إلى الطاقة النظيفة


نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 3:08 م

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن القارة السمراء تواجه مشكلة تاريخية؛ من أجل جمع 5 مليارات دولار، لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة».

وأضاف «رامافوزا» خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ «جنوب إفريقيا تتبع خطة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وهناك بعض الدروس التي نتعلمها في مسارنا نحو هذا التحول».

وتابع: «نواجه تحديات عديدة مثل البطالة والجوع والفصل العرقي، وغيرها، لذلك ستكون الخطة التي تساعد أي دولة على تخطي أي ظروف مختلفة، وتجربتها ستكون مفيدة لأي دولة تخوض مثل هذه الظروف والتحديات».

وأشار رئيس جنوب أفريقيا إلى أنَّه عند إجراء أي تحول، يجب الأخذ في الاعتبار المجتمعات المحلية المختلفة، مبينًا أنَّ بعض المجتمعات تعمل في مؤسسات تعتمد على الوقود الأحفوري.

وتساءل: «فماذا يعني التحول الأخضر بالنسبة لفرص العمل، وتأثير هذا التحول عليها؟ إذ أنَّه لابد أن يكون التأثير عادل على جميع من يعمل بهذه المؤسسات».


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