روسيا: العثورعلى كلينيشوف أحد مبتكري القنبلة الحرارية السوفيتية منتحرا في شقته وسط موسكو

توفي العالم السوفييتي الروسي جريجوري كلينيشوف، أحد مبتكري القنبلة النووية الحرارية السوفيتية من طراز RDS-37، عن عمر ناهز 92 عاما.

وأوردت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أن كلينيشوف قد عثر عليه اليوم "منتحرا"، في شقته وسط العاصمة موسكو في شارع كوسمو داميا نسكايا نابيريجنايا، كما عثر على رسالة وداع لعائلته بجوار جثمانه.

وولد جريجوري كلينيشوف عام 1930، وهو عالم في الفيزياء والرياضيات "العلوم الفيزياء الرياضية"، وحائز على جائزة لينين لعام 1962، حيث ساهم في ابتكار أول قنبلة نووية حرارية سوفيتية من مرحلتين RDS-37، كما طور عدة أنواع من القنابل النووية الحرارية.