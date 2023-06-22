 نتنياهو: سنواصل العمل ضد أعداءنا بالمبادرة والمفاجأة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: سنواصل العمل ضد أعداءنا بالمبادرة والمفاجأة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:02 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:02 م
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس: "نحن نفاجئ أعداءنا وفعلنا ذلك بغزة وكررناها في جنين"، حسبما أفادت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية.

ونقلت "معا" عن نتنياهو قوله  في تسجيل مصور: "تم القضاء على الخلية التي تم تصفيتها بواسطة طائرة بدون طيار ونفذت هذه الخلية عدة عمليات، وكانت على وشك تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية".

ولقي 3 مواطنين فلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، حتفهم في قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب بلدة الجلمة شمال مدينة جنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف خلية تتبع للمقاومة الفلسطينية بالقرب من حاجز الجلمة في مدينة جنين.

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