الإمارات توقع اتفاقية مع إيران لتنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الخميس، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع إيران، وذلك بمقر الهيئة بمدينة بدبي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).



وقالت الوكالة إن الاتفاقية تأتي في إطار "تبني دولة الامارات سياسة الأجواء المفتوحة وبهدف تنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين".



وأشارت إلى أن الاتفاقية "ستعزز الربط الجوي بين دولة الإمارات، وإيران ما سيعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة".



وقال مدير الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف محمد السويدي إن الاتفاقية تعد "خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص تنظيم الرحلات الجوية وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي بما يعود بالفائدة على شركات النقل في البلدين".



ولفت إلى أنها "تسهم في خلق فرص جديدة للتجارة، ودعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية وتشجيع المنافسة الحرة".



وأوضح أن الاتفاقية تؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة في السفر الجوي".