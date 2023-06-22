الأمم المتحدة: روسيا قتلت 136 طفلا في أوكرانيا العام الماضي

اتهمت الأمم المتحدة، روسيا بقتل 136 طفلا العام الماضي خلال حربها العدوانية على أوكرانيا، حسبما أظهر تقرير داخلي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في نيويورك اليوم الخميس.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه "أصيب بالفزع" جراء عمليات القتل. كما ذكر التقرير أن 80 طفلا قتلوا على أيدي القوات الأوكرانية.



وجرى إدراج الجيش الروسي على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات التي ترتكب جرائم خطيرة بحق الأطفال في الصراعات المسلحة.



ووفقا لقائمة الأمم المتحدة، قُتل إجمالي 477 طفلا في أوكرانيا العام الماضي، ويرجع مقتل 136 طفلا للقوات الروسية وحلفائها، و80 طفلا للقوات الأوكرانية.



وبالنسبة للضحايا المتبقين، لا يمكن تحميل أي من الطرفين المتحاربين المسؤولية على وجه اليقين. وجاء في التقرير أن الأطفال قتلوا في الغالب في ضربات جوية.



وتشن مثل هذه الهجمات، القوات الروسية على البلدات والقرى الأوكرانية. وشددت الأمم المتحدة على أن هناك عددا كبيرا من الحالات غير المسجلة، نظرا للإرشادات الصارمة للتحقق في مثل هذه الحالات.



وقال جوتيريش: "أصبت بالصدمة بشكل خاص جراء العدد المرتفع من الهجمات على المدارس والمستشفيات والأفراد المشمولين بالحماية، وبالعدد المرتفع للأطفال القتلى والمشوهين، حيث يُعزى ذلك إلى القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها".



كما عبر عن قلقه بشأن أفعال القوات الأوكرانية.



ووثقت الأمم المتحدة في المجمل 92 حالة للأطفال العام الماضي، تم استغلال معظمهم كدروع بشرية في أوكرانيا. ووفقا للتقرير، يتحمل الروس المسؤولية عن جميعها باستثناء حالة واحدة من هذه الحالات.