محافظ شمال سيناء: صرف 40 ألف جنيه عن كل غرفة لسكان حرم ميناء العريش قبل الإخلاء  

وجه اللواء محمد محمد عبد الفضيل عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء على الدعم الدائم والكبير لسيناء وأهلها في جميع القطاعات والمشروعات التنموية المتكاملة، مؤكدا أنها هي السبيل لخلق حياة أفضل وفرص عمل وتغيير وجه الحياة بالمنطقة.

وقال محافظ شمال سيناء، في تصريحات اليوم للإذاعة المحلية، إن الفريق كامل الوزير، كان حريصا على لقاء عدد من أهالي منطقة ميناء العريش البحري للاستماع إلى مطالبهم، وتم اتخاذ قرار بصرف تعويض اجتماعي بقيمة 40 ألف جنيه لكل غرفة من غرف المنزل تصرف فورا قبل عملية إخلاء المبنى رفعا للعبء عن المواطنين، موضحا أنه سيتم خصمها لاحقا من قيمة التعويض الإجمالي حتى يتمكن المواطن من إيجاد البديل المناسب، مع توفير عدد من شقق الإسكان كاستضافة لأهالي حي الميناء، أو البناء داخل أو خارج تقسيمات المحافظة مع السعي لحصول كل سكان منطقة الميناء على الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية بواقع 20% على قيمة التعويض.

وتابع المحافظ أنه تم وضع سيناء على خريطة التنمية الحقيقية بتنوع مصادر الربط بين الموانئ المصرية وأماكن الإنتاج ومحور خط سكة حديد العريش/ طابا، والفردان -بئرالعبد -العريش، مرورًا بمنطقه الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، مؤكدا أن ذلك سيجعل من شمال سيناء مركزا للتنمية وسيجني ثماره كل المصريين والأجيال القادمة، لافتا إلى أنه خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل للمحافظة، تم مناقشة سبل ربط مطار العريش مع الميناء بخطوط السكك الحديدية لتتكامل منظومة النقل وتتيح خيارات أوسع للاستثمار.