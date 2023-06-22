كولر: الحياة في القاهرة صعبة بسبب الزيادة السكانية

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، عن إقامته في العاصمة المصرية القاهرة منذ تعيينه مدربا للفريق الأحمر في شهر سبتمبر الماضي.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة «blick» السويسرية: «الحياة في القاهرة صعبة بسبب الزيادة السكانية، كما أنني عندما أخرج من المنزل الناس ينادونني ويرغبون بالحصول على صورة معي، إذا أردت التحرك بحرية علي وضع وشاح فوق رأسي».

وأضاف: «الطرق مزدحمة للغاية في القاهرة، السائق يقود سيارته وعلى يساره وعلى يمين ومن الخلف ومن كل مكان سيارات أخرى، لقد قرأت مؤخرا عبر صحيفتكم أن هناك شخص ما يقود دراجة نارية وطفلا على ظهره في سويسرا، هنا في القاهرة يجلس طفلان أمام السائق والرجل في المنتصف وامرأة في الخلف وبدون خوذة، الأمر مختلف عن بلدنا، لكنك تعتاد عليه».

وأتم: «كرة القدم لها أهمية كبيرة في مصر، البلد كلها متعصبة لتلك الرياضة، الأهلي النادي الأكبر جماهيرية، مشجعيه عددهم 80 مليونا من أصل 110 ملايين نسمة في مصر».