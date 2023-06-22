بيع كل إنتاج أغلى نسخة من طراز فولكس فاجن جولف آر خلال 8 دقائق

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رغم ارتفاع سعرها، باعت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن جميع إنتاجها من الإصدار الخاص المحدود لأحدث جيل من السيارة جولف أر، بالكامل خلال 8 دقائق منذ فتح باب بيع السيارة.

يبلغ إجمالي عدد سيارات النسخة المحدودة من الطراز 333 سيارة. ويبلغ سعر السيارة الواحدة 76410 يورو، بما يعادل 6ر81 ألف دولار وهو ما يجعلها أغلى فئة من عائلة سيارات جولف.

جاء الطلب القوي على النسخة الخاصة من السيارة جولف أر مفاجئا حتى لشركة فولكس فاجن في وقت تقترب فيه نهاية عصر إنتاج سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وقال شتيفان فوسفينكل المسؤول في فولكس فاجن عبر موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن "حسنا، إنه (بيع الإصدار المحدود) كان سريعا حتى بالنسبة لسيارة من طراز جولف أر".

يذكر أن فولكس فاجن قدمت سيارتها الأحدث جولف أر غالية الثمن في السوق الألمانية فقط، ويرى بعض الخبراء أن السيارة استهدفت هواة جمع المقتنيات، وأنه سيتم إعادة بيعها في المستقبل بسعر أعلى.

وتم تزويد النسخة المحدودة من جولف أر بقرص محرك يساعد على رفع قوتها إلى 329 حصانا باستخدام محرك الشحن التوربيني القياسي سعة لترين.

وتستطيع السيارة الجديدة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية. كما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي من خلال صندوق تروس يعطي 7 سرعات.

في الوقت نفسه، فإن العملاء الذين حجزوا السيارة لن يتمكنوا من استلامها قبل أكتوبر المقبل بحسب فولكس فاجن.