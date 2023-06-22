تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص بحوزته 15 كيلو جراما من مخدر الآيس بمنطقة المقطم.



وضُبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلو جراما، وطبنجة صوت، وميزان حساس، وسيارة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتفان فى النقل والترويج.



وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ7 ملايين و500 ألف جنيه.