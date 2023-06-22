الشرطة الألمانية تداهم منازل في عملية استهدفت جماعة يمينية متطرفة

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قال مسؤول ألماني الأربعاء إن الشرطة داهمت منازل خمسة أشخاص في عملية استهدفت جماعة يمينية متطرفة يزعم أنها تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الألمانية.

ونفذت عمليات التفتيش في منازل أربعة رجال من بادن فورتمبرج في جنوب غرب ألمانيا وشخص واحد من ولاية سكسونيا السفلى في شمال غرب البلاد، حسبما قالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام مساء الأربعاء.

وأضافت: "في جميع الحالات الخمس، يتعلق الأمر بالاشتباه في الانتماء إلى منظمة إرهابية".

ولم يتم القبض على أي شخص.

ويشكك "مواطنو الرايخ" في شرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويعتقد جهاز الأمن الألماني أن حوالي 23 ألف شخص ينتمون إلى مواطني الرايخ ومشهد "الحكم الذاتي" الأوسع.