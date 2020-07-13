أمريكي متهم بتسريب معلومات استخباراتية يدفع ببراءته

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عضوا في الحرس الوطني الجوي الأمريكي متهم بتسريب معلومات استخباراتية أمريكية دفع ببراءته أمام محكمة اتحادية أمس الأربعاء.

وفي أبريل، ألقى مكتب التحقيقات الاتحادي القبض على جاك تيكسيرا. وفي 15 يونيو، اتهمته هيئة محلفين اتحادية كبرى بست تهم تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن).

وفي حال إدانته، سيواجه الرجل /21 عاما/ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 60 عاما وغرامة تصل إلى 5ر1 مليون دولار، حسبما ذكرت شبكة (إن بي سي نيوز).

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تيكسيرا تم تجنيده في الحرس الوطني الجوي الأمريكي في سبتمبر 2019 وكان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية منذ عام 2021.

وذكرت الوزارة أنه بدءا من يناير 2022 ، زعم أنه نشر عمدا معلومات مصنفة على أنها "سرية" و "سرية للغاية" في غرفة دردشة مغلقة على منصة "ديسكورد" ، وهي منصة شائعة لدى لاعبي الفيديو.

ومن هناك ، انتشرت المعلومات عبر الإنترنت حتى أصبحت السلطات ووسائل الإعلام على علم بها. ولم يتم الإعلان عن التسريب حتى مارس من هذا العام.