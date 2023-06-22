محافظة الاسكندرية: إقامة معرض فرصتي بشاطئ المندرة المجاني اليوم

أعلنت محافظة الإسكندرية إقامة معرض (فرصتي) اليوم الخميس من الساعة 3 عصرا حتى 7 مساء، على شاطئ المندرة المجاني.

وأوضح محافظ الإسكندرية محمد الشريف أنه بعد نجاح المعارض التى أقيمت على شواطئ الإسكندرية للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية، فإنه من المقرر إقامة معرض (فرصتي) بالتعاون بين المحافظة الإسكندرية ممثلة في (وحدة تطوير العشوائيات والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي منتزه ثان) والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية (GIZ) وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق.

ودعا المحافظ، الجميع لدعم العارضين والذين يبلغ عددهم 22 عارضا، والعمل على توفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة، لافتاً إلى أنه سيتم عرض (المشغولات اليدوية_ المأكولات_ ملابس).



