رئيس اتحاد المعلمين بألمانيا يعرب عن استيائه من مشكلات دمج تلاميذ أوكرانيين

أعرب رئيس اتحاد المعلمين بألمانيا المنتهية ولايته، عن استيائه من مشكلات يتم مواجهتها في الدمج المدرسي لبعض التلاميذ الأوكرانيين، وأرجع السبب لذلك لعدم كفاية المساعي التي تقوم بها الولايات.

وصرح هاينتس-بيتر مايدينجر لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، إنه تم استيعاب نحو 200 ألف طفل أوكراني نوعا ما في مدارس، ولكن دوافعهم في حصة اللغة الألمانية "تتباين تماما وفقا لما كان المرء يتوقع عودة سريعة (إلى موطنه) أم لا".

وتابع مايدينجر أنه من الواضح الآن أنه لا يمكن الالتزام بالوعد الذي قطعته الأوساط السياسية المعنية بالمدارس بأنه مع نهاية العام المدرسي سيكون جميع أطفال اللاجئين الأوكرانيين قد تمكنوا باللحاق بمستوى التعلم في الفصول الدراسية العادية.

وسيتم التشاور في مؤتمر وزراء التعليم المحليين للولايات اليوم بشأن دمج التلاميذ الأوكرانيين وموضوعات أخرى في سياسة التعليم.

ووفقا لمنظور رئيس الرابطة، ليس هناك عدد كاف من المعلمين المؤهلين لهذه المهمة الخاصة ولدمج أطفال لاجئي الحروب.

وقال: "هناك نقص في المعلمين ذوي الكفاءة الخاصة لتعليم اللغة الألمانية بوصفها لغة أجنبية"، مضيفا أن الولايات لا تبذل سوى جهد محدود لتعيين مثل هؤلاء المعلمين.