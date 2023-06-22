«الصراع بين الشخصية الرئيسية والمعترضة» في لقاء بمركز إبداع الإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم /الأربعاء/، لقاء بعنوان (الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة)، ضمن فعاليات الدورة الثانية من ورشة الاسكندرية لتنمية الكتابة الابداعية (أكوا)، وذلك بمقر المركز وسط الاسكندرية.

تناول اللقاء الشخصية باعتبارها عنصرا اساسيا من عناصر الرواية، وآلية انتقاء الشخصيات لوضعها في المكان المناسب، وتحديد الشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانوية.

شارك في اللقاء: الدكتورة سحر شريف أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة الاسكندرية، والدكتور محمد عبدالحميد خليفة، أستاذ النقد الأدبي بجامعة دمنهور، ولفيف من أدباء ومثقفي الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن ورشة "أكوا" هي خطوة مهمة لتفعيل دور الأدباء في توجيه العقول نحو فكر هادف و ثقافة واعية، وهي تعني بجميع الأدباء، خاصة الجدد منهم، وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال إقامة ورش للكتابة الإبداعية، وعقد ندوات ومسابقات أدبية.