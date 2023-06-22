شركات تكرير النفط الصينية تعتزم زيادة صادراتها خلال شهر يونيو الجاري

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قالت مصادر مطلعة إن كبرى شركات تكرير النفط الخام في الصين تعتزم تصدير 3.3 مليون طن من المنتجات النفطية خلال يونيو الحالي بزيادة نسبتها 19% عن خطط التصدير الأصلية للشهر الحالي.

وحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات جيه.إل.سي واطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، تعتزم شركات التكرير تصدير 1.13 مليون طن بنزين و662 ألف طن من الديزل (السولار) و1.51 مليون طن من وقود الطائرات.

وستكون الزيادة في صادرات الديزل هي الأكبر بين المنتجات النفطية حيث من المستهدف زيادة صادرات الديزل بنسبة 32%. وستزيد صادرات البنزين بنسبة 17% ووقود الطائرات بنسبة 15%.

تأتي زيادة الصادرات نتيجة ارتفاع هامش أرباح تصدير البنزين والديزل.

في الوقت نفسه، فإن الطلب المحلي على الديزل ضعيف في مثل هذا التوقيت من العام.

في الوقت نفسه، خفضت شركة سينوبك الصينية المستهدف لصادرات البنزين والديزل خلال يوليو المقبل، في حين تعتزم زيادة صادرات وقود الطائرات.