الشرطة الإسرائيلية تقمع تظاهرة مساندة للجولان وجنين ونابلس في حيفا

قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، تظاهرة في مدينة حيفا داخل أراضي الـ48، خرجت إسنادًا لأهالي الجولان السوري المحتل ضد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف أراضيهم، ولأبناء الشعب الفلسطيني في جنين ونابلس وسائر المحافظات الشمالية التي تتعرض لعدوان متواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأفادت مصادر فلسطينية في الداخل بأن الشرطة الإسرائيلية قمعت التظاهرة، واعتدت على المتظاهرين واعتقلت ثلاثة منهم لرفعهم العلم الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات مثل: "جنين نابلس والجولان... فليسقط الاستيطان"، كما رددوا الهتافات من ضمنها: "من الجولان لجنين شعب واحد ما بيلين (لا يلين)".