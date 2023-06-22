شهدت منطقة كوبري فارس بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، اليوم الخميس، حيث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.



وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من رجال المرور إلى محل الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ورفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث إصابة كلا من "علي عزت وزيري، 35 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفك وكدمات بالظهر، ومحمد خيري حسن، 50 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد السيد عبده، 37 عاما، وعبد الباسط عبد العال أحمد، 37 عاما، ووهبي السيد عبده، 32 عاما، وعبد الحميد السيد بغدادي، 49 عاما، مصابين بكدمات بالجسم".



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.