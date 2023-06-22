التعليم: امتحانات الدور الثاني لـ أولى وثانية ثانوي إلكترونية في مقرر الفصلين الدراسيين

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا للمديريات التعليمية، بضوابط الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربى ولغات)، موضحة أنه يتم عقد الامتحانات إلكترونيا فى مقرر الفصلين الدراسين (الأول والثانى) وفق المواصفات الفنية للامتحان، على أن تشمل أسئلة الامتحان على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 % وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

وأضافت أن الامتحان موحد على مستوى الإدارة وتوضع الأسئلة بمعرفة موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان تقدير الدرجات، وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها، وتتولى كل إدارة تعليمية إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس وتعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية والثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

وأشارت إلى أنه يحق للطالب الحاصل على أقل من 50% في مادة أو أكثر أداء امتحان الدور الثاني في تلك المواد مهما كان عددها، وتقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميا بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق الامتحان فيها قبل ميعاد الامتحان بأربعة عشر يوما على الأقل، ويجب على الطالب متابعة مواعيد وجدول امتحانات الدور الثاني بمدرسته المقيد بها ليعرف ميعاد امتحان المادة التي لم يحقق فيها نسبة 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين.

وأكدت أن النجاح فى امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على 50% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة، وفى حالة عدم تحقيق الطالب للدرجات المطلوبة يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل.