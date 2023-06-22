 مُسعف يجري عملية ولادة لسيدة داخل سيارة إسعاف بالشرقية.. تفاصيل - بوابة الشروق
الخميس 22 يونيو 2023 11:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

مُسعف يجري عملية ولادة لسيدة داخل سيارة إسعاف بالشرقية.. تفاصيل

فاطمة علي:
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 10:57 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 10:57 ص

تمكن أحد المسعفين في محافظة الشرقية من مساعدة سيدة على وضع مولودها في عملية ولادة طبيعية داخل سيارة إسعاف أثناء نقلها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية.

ونجح المسعف في تقديم يد العون لزوجة شابة كانت على وشك أن تضع مولودها، حيث جاءت آلام الولادة للزوجة الشاب داخل منزلها لتهاتف أسرتها مرفق الإسعاف ويتم نقلها داخل سيارة الإسعاف في طريقها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي.

وحضرت سيارة الإسعاف على الفور وتم نقل السيدة من مسكنها إلى السيارة في طريقها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، لكن في الطريق تلاحظ للمسف أن السيدة قد بدأت ولادتها بالفعل وأن راس الطفل قد خرجت، ما يدل على علامات الولادة الطبيعية، فشرع في مساعدتها وتهدئتها حتى أتمت ولادتها، وبعدها أخذ في خبط الطفل بضربات حنونة على ظهره حتى صرخ الطفل معلنًا قدومه إلى الدنيا.

واطمأن المسعف على العلامات الحيوية للأم وطفلها وتم توصيلها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وهناك تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك