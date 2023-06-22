تمكن أحد المسعفين في محافظة الشرقية من مساعدة سيدة على وضع مولودها في عملية ولادة طبيعية داخل سيارة إسعاف أثناء نقلها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية.

ونجح المسعف في تقديم يد العون لزوجة شابة كانت على وشك أن تضع مولودها، حيث جاءت آلام الولادة للزوجة الشاب داخل منزلها لتهاتف أسرتها مرفق الإسعاف ويتم نقلها داخل سيارة الإسعاف في طريقها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي.

وحضرت سيارة الإسعاف على الفور وتم نقل السيدة من مسكنها إلى السيارة في طريقها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، لكن في الطريق تلاحظ للمسف أن السيدة قد بدأت ولادتها بالفعل وأن راس الطفل قد خرجت، ما يدل على علامات الولادة الطبيعية، فشرع في مساعدتها وتهدئتها حتى أتمت ولادتها، وبعدها أخذ في خبط الطفل بضربات حنونة على ظهره حتى صرخ الطفل معلنًا قدومه إلى الدنيا.

واطمأن المسعف على العلامات الحيوية للأم وطفلها وتم توصيلها إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وهناك تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.