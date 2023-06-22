 روسيا: سوريا وتركيا وإيران توافقوا على خارطة الطريق الروسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق - بوابة الشروق
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روسيا: سوريا وتركيا وإيران توافقوا على خارطة الطريق الروسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:47 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:47 ص

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقتوا على صيغة "خارطة الطريق" التي أعدتها روسيا للتطبيع العاجل للعلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال لافرينتيف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- إن "جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع، وعبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب التنسيق لتطبيق هذه الخارطة".

وأضاف أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، مشددا على أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن عملية التطبيع تمضي قدما.. نحو الأمام.. لا يجب المماطلة، والجميع متفقون على ذلك".

وبحث نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في الاجتماع الدولي الـ20 حول سوريا في أستانا أمس الأول الثلاثاء الماضي، خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.


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