السيسي: تداعيات الـ3 سنوات الماضية صعّبت استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وضعت خطة التنمية المستدامة على أساس خطتها الوطنية لإدارة الديون.

وأضاف خلال فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس، أن الظروف في الـ3 سنوات الماضية، ألقت بصعوبات على استمرار نجاح مصر الفعال في خطة الديون.

وأكمل: «نضغط أنفسنا ونصر على إدارة الأمر، بما يحقق الأهداف الوطنية».

وأعرب عن تطلعه بدفع قمة باريس للمناقشات في المحافل الدولية، من خلال عدد من الرسائل، على رأسها تكاتف الجميع، لا سيما مؤسسات التمويل الدولية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية.

وشدد على أهمية التركيز على توصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء التنمية، وبما يتسق مع الأولويات الوطنية.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.