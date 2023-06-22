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إصابة شقيقين في حادث انقلاب توكتوك بأطفيح

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 10:45 م
أصيب شقيقين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب توكتوك بقرية كفر قنديل بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير توكتوك اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب التوكتوك، ونتج عن الحادث إصابة "إبراهيم . س"، 25 سنة" وشقيقه "محمد"، 4 سنوات"، نقلوا إلى مستشفي أطفيح المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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