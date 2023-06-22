وكيله: «أوجي مايو لا يريد اتخاذ خطوات أبعد من شكوى الزمالك في الاتحاد الدولي»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث بانوس ديامانتوبولوس، وكيل لاعب كرة السلة أوجي مايو، عن أزمة المستحقات المتأخرة لموكله عند نادي الزمالك.

وقال بانوس في تصريحات لبرنامج الماتش: «مايو يحق له الحصول على راتب شهرين، وحصل على وعود بصرفها قريبا».

وتابع: «مايو تجربته كانت مميزة مع الزمالك والأجواء كانت رائعة على مستوى النادي والجماهير، واللاعب يحترم مسئولي القلعة البيضاء والعلاقة جيدة جدا بين الطرفين».

وواصل: «لا نريد اتخاذ خطوات أبعد من شكوى الزمالك لدى الاتحاد الدولي، وأتمنى حل أزمة المستحقات سريعا، واللاعب يتمنى العودة إلى الزمالك ومصر».

وأكمل: «نتفهم وجود أزمة دولار في مصر وأن الزمالك يعاني من أزمة مالية، لكن يجب حل أزمة مستحقات مايو».

وأختتم بالحديث عن حقيقة عروض مصرية للتعاقد مع اللاعب، قائلا: «اللاعب لم يتلق عروضا من أندية مصرية».