 وكيله: «أوجي مايو لا يريد اتخاذ خطوات أبعد من شكوى الزمالك في الاتحاد الدولي» - بوابة الشروق
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وكيله: «أوجي مايو لا يريد اتخاذ خطوات أبعد من شكوى الزمالك في الاتحاد الدولي»

الشروق
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 1:21 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 1:21 ص

تحدث بانوس ديامانتوبولوس، وكيل لاعب كرة السلة أوجي مايو، عن أزمة المستحقات المتأخرة لموكله عند نادي الزمالك.

وقال بانوس في تصريحات لبرنامج الماتش: «مايو يحق له الحصول على راتب شهرين، وحصل على وعود بصرفها قريبا».

وتابع: «مايو تجربته كانت مميزة مع الزمالك والأجواء كانت رائعة على مستوى النادي والجماهير، واللاعب يحترم مسئولي القلعة البيضاء والعلاقة جيدة جدا بين الطرفين».

وواصل: «لا نريد اتخاذ خطوات أبعد من شكوى الزمالك لدى الاتحاد الدولي، وأتمنى حل أزمة المستحقات سريعا، واللاعب يتمنى العودة إلى الزمالك ومصر».

وأكمل: «نتفهم وجود أزمة دولار في مصر وأن الزمالك يعاني من أزمة مالية، لكن يجب حل أزمة مستحقات مايو».

وأختتم بالحديث عن حقيقة عروض مصرية للتعاقد مع اللاعب، قائلا: «اللاعب لم يتلق عروضا من أندية مصرية».

 


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