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سمير فرج: قوة الدولة الشاملة يكمن في الاقتصاد

شيماء رزق
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 10:49 م

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قوة الدولة الشاملة يكمن في القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والجيوسياسية والقوى الناعمة، وكان أهم هذه القوى في السابق هي القوة العسكرية، والآن القوة الاقتصادية هي التي تتحكم وتقود الدول.

وتحدث فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، عن أن اللورد كارينجتون، وزير الدفاع البريطاني عام 1970، أشاد بمصر وأكد أنها أقوى دولة في المنطقة، لافتا إلى أن النظرة الآن تغيرت للعالم بعيدا عن الناحية العسكرية وباتت النظرة الاقتصادية هي السمة الأساسية.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن ترتيب الدول حاليا في العالم 2023، حسب الناتج المحلي في العالم 2023 أمريكا الصين اليابان ألمانيا والهند، مؤكدا ظهور غول جديد حاليا وهو الصين بما تحققه تكنولوجيا واقتصاديا.


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