إمبراطور اليابان وقرينته يتوجهان إلى بريطانيا في زيارة رسمية

توجه إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم السبت، إلى بريطانيا مع الإمبراطورة ماساكو، في أول زيارة رسمية يقوم بها إمبراطور في منصبه إلى بريطانيا منذ زيارة والده أكيهيتو في عام 1998.

وغادر الزوجان مطار هانيدا في طوكيو في طائرة حكومية صباح اليوم السبت. وتعد الزيارة الرسمية هي ثاني رحلة لهما إلى الخارج في أعقاب زيارة في يونيو 2023 إلى إندونيسيا بعد تولي الإمبراطور العرش في مايو 2019.

وخلال الزيارة التي تستمر أسبوعا، يحضر الأمبراطور والإمبراطورة مادبة غداء مع العائلة المالكة في بريطانيا ومأدبة رسمية يستضيفها الملك تشارلز والملكة كاميلا في قصر باكنجهام يوم الثلاثاء.

ويشمل جدول أعمال الزيارة أيضا زيارة إلى قبر المحارب المجهول في كنيسة وستمنستر يوم الثلاثاء أيضا، وعشاء رسميا في قاعة جيلدهول بمدينة لندن يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أيضا أن يزورا قلعة وندسور لوضع الزهور على قبري الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب يوم الخميس المقبل.

وأعرب الإمبراطور ناروهيتو في مؤتمر صحفي يوم 19 يونيو الجاري قبيل الزيارة عن أمله في أن تكون الزيارة "فرصة لتعميق العلاقات الودية" بين اليابان وبريطانيا.