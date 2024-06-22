 الصين ترسل 66 طائرة حربية إلى المجال الجوي التايواني على مدار يومين - بوابة الشروق
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الصين ترسل 66 طائرة حربية إلى المجال الجوي التايواني على مدار يومين

د ب أ
نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 4:35 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 4:35 م

أرسلت الصين 66 طائرة حربية حول تايوان على مدار يومين حتى صباح اليوم السبت، بزيادة عن الأسابيع الأخيرة، والتي جاءت في الوقت الذي تحركت فيه بكين لتشديد القوانين التي تقول إنها تهدف لمعاقبة مؤيدي استقلال تايوان.

ووفقا لوزارة الدفاع الوطني التايوانية، تم رصد الطائرات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهى تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة على مدار 48 ساعة بدءا من العشرين من الشهر الجاري، وفقا لبيانات من وزارة الدفاع الوطني.

وقالت الوزارة إن بعض الطائرات حلقت على بعد 31 ميلا بحريا (56كيلومترا) من الجزيرة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، دفعت الصين في عام 2023 بعدد قياسي من الطائرات الحربية بلغ 103 طائرات خلال 24ساعة فيما أعتبر تعبيرا عن الاستياء من زيارات مسئولين أمريكيين للجزيرة.

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