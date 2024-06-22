الهند وبنجلاديش توقعان اتفاقايات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون فى المجال البحري

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عززت الهند وبنجلاديش اليوم السبت رؤية مستقبلية لتوسيع التعاون في عدة مجالات جديدة ووقعتا مجموعة من الاتفاقيات بما في ذلك تعزيز العلاقات في المجال البحري و"الاقتصاد الأزرق"، المتعلق باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها.

وتم الانتهاء من الاتفاقيات في محادثات واسعة النطاق بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيرته البنجلاديشية الزائرة الشيخة حسينة، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

وشملت الاتفاقيات الرئيسية التي وقعها الجانبان واحدة بشأن إقامة علاقات قوية في المجال الرقمي وأخرى بشأن إقامة "شراكة خضراء".

كما وقع الجانبان اتفاقا بشأن ربط السكك الحديدية.

وقال مودي في بيان: "لقد أعددنا اليوم رؤية مستقبلية للتعاون في مجالات جديدة. وسيستفيد شباب البلدين من التوافق الذي تم التوصل إليه بشأن التعاون في مجالات مثل الشراكة الخضراء والشراكة الرقمية والاقتصاد الأزرق والفضاء".

ووصفت الشيخة حسينة في تصريحاتها الهند بأنها جارة رئيسية لبنجلاديش وصديقة موثوق بها.

وأضافت: "الهند هي جارتنا الرئيسية وصديقنا الموثوق به وشريكنا الإقليمي. وتقدر بنجلاديش كثيرا علاقاتنا مع الهند، التي ولدت من رحم حرب التحرير في عام 1971".

وتابعت: "اتفقنا على التعاون مع بعضنا البعض من أجل تحسين أوضاع شعوبنا وبلدينا".

وبدأت رئيسة وزراء بنجلاديش زيارتها للهند التي تستغرق يومين أمس الجمعة.