محافظ مطروح: تنظيم 4 رحلات جوية لنقل أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة من القاهرة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم توفير أتوبيسات لتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتنظيم 4 رحلات طيران جوية لتوصيل الأسئلة من القاهرة للمدن الساحلية السبعة ثم سيوة، كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير سبل الراحة وتلافي أي ملاحظات، ومنها توفير طبيب وسيارة بكل لجنة أمام كل لجنة، وتأمين التيار الكهربي والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان، وكذلك توفير مياه الشرب وضمان عدم انقطاعها.

يأتي ذلك خلال تفقده اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع بدأت بمادة اللغة العربية، حيث تفقد محافظ مطروح، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، للجان الامتحانات بمدرستي الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات، والشهيد مصطفى أمين هيبة الثانويه بنين بحي الشروق، والاطمئنان على توفير سبل الراحة للطلاب وعدم وجود أي معوقات.

وفتحت اللجان لاستقبال الطلاب في ميعادها المحدد، مع اتخاذ الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتنبيه على الطلاب بالضوابط التي أقرتها الوزارة قبل دخول لجان الامتحان.

وأدى 2251 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بمطروح امتحان مادة اللغة العربية، من خلال 14 لجنة على مستوى المحافظة، ومراكز توزيع أسئلة بـ3 مراكز.

وتم الاطمئنان على وضع التأمين الشرطي، الطبي، الإداري، الخدمي، الاحتياجات والتجهيزات اللازمة بكل لجنة والتنسيق التام بين جميع الجهات لضمان خروج الامتحانات بالمحافظة بالشكل اللائق.