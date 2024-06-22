رئيس بعثة الحج السياحى بالمدينة المنورة: لا وفيات بين حجاج السياحة ومتابعة دورية لتحركات الحجاج حفاظا على سلامتهم

أكد أحمد صالح رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة استمرار متابعة حركة تفويج حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإشراف على إجراءات تسكينهم بمقرات إقامتهم بها حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأشار صالح إلى أن البعثة خصصت لجنة للتائهين والمفقودات في المدينة المنورة، وتمكنت خلال النصف الاول من موسم الحج الحالى، من إعادة ما يقرب من 40 حاجا تائها بينما تجاوز العدد 100 حاج فى النصف الثانى من الموسم نظرا لشدة الزحام فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه لا يوجد أي مفقودين بين حجاج شركات السياحة فى المدينة المنورة، مشيرًا إلى وجود 723 مشرفا من شركات السياحة يعملون على خدمة الحجاج وهو أعلى عدد مقارنة بالسنوات الماضية.

وكشف صالح عن أن المدينة المنورة استقبلت في الموسم الأول من الحج (قبل بدء المناسك) 8158 حاجا من حجاج السياحة، في حين تستقبل 17065 حاجا في الموسم الثاني (بعد انتهاء المناسك) قادمين من مكة المكرمة لاستكمال باقي برامج الحج الخاصة بهم، حيث بدأت عملية التفويج منذ 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 27 يونيو، في حين تبدأ رحلات الحج البري في المغادرة يوم 23 يونيو، وستكون آخر رحلات مغادرة المدينة المنورة يوم 1 يوليو المقبل.

وقال إنه يتم متابعة تحركات الحجاج على مدار الساعة وبشكل لحظي قبل خروجهم من مكة المكرمة وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة وإجراءات والتسكين وغيرها، مشيرًا إلى أن البعثة بالمدينة المنورة تعمل منذ البداية على إنهاء أية مشاكل أو سلبيات تواجه حجاج السياحة، فتمت عمليات المرور والمراجعة على كل الفنادق قبل وصول الحجاج للتأكد من توافر الخدمات، ومطابقتها مع المواصفات والاتفاق الموجودة في العقود وغيرها، وهو ما ساهم في عدم وجود شكاوى من قبل حجاج السياحة خلال تواجدهم بالمدينة المنورة.

وأكد رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، عدم وجود أية وفيات بين حجاج السياحة أثناء تواجدهم بالمدينة المنورة، كما لا يوجد أية إصابات بالأوبئة كوباء كورونا وغيرها، مشيرًا إلى وجود حالة مرضية لحاج مصري مصاب بجلطة في المخ ومتواجد في المستشفى حاليًا وحالته غير مستقرة، و٣ حالات أخرى تذهب للمستشفيات للغسيل الكلوي فقط وحالاتهم جيدة ومستقرة.

وذكر أن بعثة الحج السياحي ستبدأ تفويج عودة رحلات الحج السياحي البرى إلى أرض الوطن خلال الفترة من 23 إلى 26 من يونيو الجاري، حيث سيتم سفر الرحلات من المدينة المنورة في طريقها إلى ميناء حالة عمار ومنها إلى ميناء العقبة ومنها لنوبيع، حيث تم تشكيل لجان تابعة لبعثة الحج السياحي لمتابعة عودة الحجاج في أمن وسلامة لأرض الوطن.

وقال أحمد صالح، إن البعثة لم تسجل أية شكوى رسمية واحدة من جانب حجاج السياحة ضد الشركات المنفذة لبرامج الحج خلال الموسم الحالي، لافتا إلى التأكيد على أعضاء بعثة الحج السياحي بالتواجد قبل وصول الحجاج ومتابعة تسكينهم وحصولهم على الخدمات المخصصة لهم.

وأوضح أنه في حالة رغبة شركة ما تغيير الفندق المقررة تسكين حجاج قرعة الحج السياحي به، يتم تشكيل لجنة تابعة للبعثة لمتابعة الفندق المراد تغييره والفندق المقرر التسكين به، وفي حالة مطابقة المواصفات بين الفندقين يتم اعتماد الفندق الجديد للتسكين.

وأشار إلى تجهيز 3 عيادات لتقديم خدمات الرعاية الصحية لحجاج السياحة أثناء تواجدهم في المدينة المنورة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.



واختتم صالح حديثه بتأكيد أن البعثة من تكليفها بالمهام الموكلة لها تسخر كل الإمكانيات والأدوات وتعمل على مدار الساعة من أجل خدمة الحجاج المصريين ولا تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة لهم