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أعداد جريدة الشروق
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البنتاجون: سحب القوات الأمريكية من تشاد إجراء مؤقت


نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 3:12 ص | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 3:12 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن سحب القوات الأمريكية من تشاد يعتبر إجراء مؤقتا، مشيرا إلى أن واشنطن بتقوم بمراجعة تعاونها الأمني مع تشاد.

وقال المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين، يوم الجمعة: «قمنا في مايو بنقل مجموعة صغيرة من العسكريين الأمريكيين من تشاد، وكان بعضهم يستعدون للمغادرة على أية حال. ويواصل هذا الفريق أداء المهام من نقاط مختلفة خارج تشاد»، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأضاف: «هذه الخطوة المؤقتة تعتبر جزءا من المراجعة المستمرة لتعاوننا في المجال الأمني»، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل المشترك مع تشاد.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مغادرة معظم قواتها لأراضي تشاد بطلب من سلطات البلاد.

وكان عدد القوات الأمريكية في تشاد يبلغ 100 عسكري.

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