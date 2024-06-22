هبوط مروحية إسرائيلية غرب رفح وسط إطلاق قنابل دخانية

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هبطت، اليوم السبت، مروحية إسرائيلية قرب دوار العلم غرب مدينة رفح وسط إطلاق كثيف للقنابل الدخانية.
وتخوض المقاومة الفلسططينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في عدة مناطق غرب رفح، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.