 هبوط مروحية إسرائيلية غرب رفح وسط إطلاق قنابل دخانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هبوط مروحية إسرائيلية غرب رفح وسط إطلاق قنابل دخانية


نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 8:00 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 8:00 م

هبطت، اليوم السبت، مروحية إسرائيلية قرب دوار العلم غرب مدينة رفح وسط إطلاق كثيف للقنابل الدخانية.

وتخوض المقاومة الفلسططينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في عدة مناطق غرب رفح، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

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