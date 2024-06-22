إيران وبيلاروس تستعدان للتعاون في إنتاج توربينات الغاز



أشار وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان في لقاء مع نظيره البيلاروسي فيكتور كارانكوفيتش، على هامش الاجتماع الرابع لوزراء طاقة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اليوم السبت، إلى تركيز الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بشكل خاص على تطوير العلاقات مع دول المنظمة وخاصة بيلاروس وقال: "إن العلاقات بين إيران وبيلاروس مميزة على المستوى السياسي."

وأضاف وزير الطاقة: "هذه العلاقات كانت تتطور وتتوسع دائما في مختلف الحكومات في الجمهورية الاسلامية الايرانية"، حسبما أفادت وكالة الجمهرية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأوضح أن بيلاروس دولة متقدمة على المستوى الصناعي والتكنولوجي، وتابع قائلا: "هذه الدولة على مستوى جيد من حيث الإلكترونيات وآلات التعدين والمعدات المختلفة."

وأشار محرابيان إلى أن إيران دولة متقدمة، وشهدت نموا كبيرا في المجال الصناعي بعد الثورة، مؤكدا أن العلاقات بين إيران وبيلاروس بحاجة الى تعزيز في المجال الاقتصادي.

وأوضح وزير الطاقة الايراني: "نحن مستعدون للتعاون مع بيلاروس حول المبيعات وخدمات ما بعد البيع في مجال توربينات الغاز."

من ناحيته قال فيكتور كارانكوفيتش، وزير الطاقة البيلاروسي "إن دولة بيلاروس تتطور من حيث شبكة الطاقة، وعمليات التطوير تتم تحت إشراف رئيس وحكومة بيلاروس."

وأشار إلى أنه تم توفير أمن الطاقة في بيلاروس عن طريق محطة الطاقة النووية، وأضاف: "مع إنشاء محطة الطاقة هذه... وتم الحفاظ على استقلال البلاد من حيث الطاقة."