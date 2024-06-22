 ضبط 4 حالات غش وتسلل وتمزيق ورقة إجابة في امتحانات الثانوية العامة بالشرقية - بوابة الشروق
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ضبط 4 حالات غش وتسلل وتمزيق ورقة إجابة في امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 4:47 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 4:47 م

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن اليوم الثالث من امتحانات الثانوية العامة شهد رصد 4 حالات مختلفة من الغش بين الطلاب والطالبات، حيث تم ضبط المتورطين بالاعتداء على سلامة الامتحانات.

وتضمنت الحالات ضبط شاب بتهمة التسلل إلى دورة مياه المدرسة، وتمزيق ورقة إجابة لإحدى الطالبات، بالإضافة إلى ضبط طالبات يستخدمن الهواتف المحمولة للغش.

وأضاف غراب، في بيان صادر اليوم السبت، أن عدد الطلاب المقدمين للامتحانات بلغ 51249 طالبا وطالبة، حضر منهم 50934، بينما بلغ عدد الغائبين 315 طالبًا وطالبة، عبر 149 لجنة امتحانية توزعت في مختلف مراكز المحافظة.

وأشار إلى تقرير مفصل حول سير الامتحانات تلقاه من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، حيث تم توثيق كل حالة بمحاضر رسمية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وختم المحافظ بالإشارة إلى إجمالي الطلاب المتقدمين للاختبارات للعام الدراسي الجديد، الذي بلغ 52130 طالبًا وطالبة، مؤكدًا استمرار الإجراءات الرقابية لضمان سلامة الامتحانات ونزاهتها.


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