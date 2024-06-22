الأمطار الغزيرة والرياح القوية تدفع إلى تعزيز فحص الأشجار في سنغافورة تفاديا للحوادث

يتم تكثيف عمليات فحص الأشجار بجزيرة سنتوسا في سنغافورة وسط أنماط مناخية متغيرة ، بما في ذلك موسم الرياح الموسمية المطول، وزيادة هطول الأمطار وغيرها من الظواهر الجوية المتقلبة في الأشهر الأخيرة.

وتشمل التدابير المشددة، التي تم إدخالها في نوفمبر 2023، فحص الأشجار وتقليمها في كثير من الأحيان، خاصة تلك الموجودة في المناطق ذات حركة المرور البشرية العالية وحيث تتعرض الأشجار لرياح قوية، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وقال متحدث باسم شركة سنتوسا للتنمية إنه حتى الآن في عام 2024، تم الإبلاغ عن أربع حالات من الأشجار المتساقطة و11 حادثة سقوط أغصان على سنتوسا ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.

وفي إحدى الحوادث الأخيرة، سقط غصن شجرة ضخم على طريق، حسبما قال المتحدث، مضيفا أنه لم يصب أحد، ولم تتضرر أي ممتلكات، لكن لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن الفرع أغلق مخرجا بجوار مطعم. ويحذر الخبراء من أن تغير أنماط الطقس الناجم عن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى المزيد من حوادث سقوط الأشجار أو قطع الأغصان.

وعلى سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي الرياح القوية وموجات الأمطار الأكثر غزارة إلى سقوط المزيد من الأشجار. وقال المتحدث إنه يتم استخدام أدوات تكنولوجية مثل أجهزة استشعار إمالة الأشجار لمراقبة حركة الأشجار واستقرارها.