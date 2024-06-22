جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بحماس والجماعة الإسلامية في لبنان

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اغتال القيادي في حركة حماس والجماعة الإسلامية في لبنان أيمن غطمة، وذلك في غارة جوية على منطقة البقاع.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن «غطمة» المسئول عن إمداد الأسلحة لصالح حماس والجماعة الإسلامية في لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بسقوط شخص في استهداف إسرائيلي لسيارة في البقاع الغربي.

وقال مصدر أمني إن «السيارة المستهدفة تعود لشخص يدعى، أيمن هاشم الغطمة، من بلدة لالا في البقاع الغربي، وهو ينتمي إلى الجماعة الإسلامية، وله تاريخ في العمليات العسكرية ضد إسرائيل».

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسيارة المستهدفة والنيران تشتعل بها فيما يتصاعد منها الدخان.