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أعلن مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المجلس في بيان نقلته وكالة «شفق نيوز»، اليوم السبت، أن «رئاسة مجلس محافظة ذي قار وبعد موافقة غالبية الأعضاء قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة».

وأضاف البيان، أن «تعطيل الدوام الرسمي استثنى المصارف والجامعات والدوائر الخدمية وامتحانات البكالوريا وموظفي مجلس المحافظة وديوان المحافظة والأجهزة الأمنية».

وسجلت 11 مدينة ومنطقة عراقية بينها محافظة ذي قار، نصف درجات الغليان ضمن 15 منطقة كانت الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم.