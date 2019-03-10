تشكيل لجنة مشتركة لمباشرة تسليم نفط إقليم كردستان إلى بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى بغداد.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الاثنين عن عضو اللجنة أمجد العقابي القول إن "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من وزارتي النفط في كل من حكومتي المركز والإقليم للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)".

وأوضح العقابي أن "الإقليم أكد أن عدم تسليمه تلك الإيرادات منذ بداية العام ولغاية الآن سببه تأخير تشكيل الحكومة هناك"، وتابع أن "تلك الإيرادات ستسلم إلى بغداد بأثر رجعي اعتباراً من يناير من هذا العام ولغاية الآن".

وكانت بغداد اتهمت الإقليم بعدم تسليم النفط، ما يؤثر على الموازنة الاتحادية.

من جانبه، أعرب عضو اللجنة صادق السليطي عن أمله في إنهاء جميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم حول تسليم النفط إلى بغداد.

وقال السليطي إن "الإقليم يجب أن يبادر بشكل جدي إلى حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، خصوصاً وأن هنالك قناعة تامة بأن الإقليم يصدر أكثر من ضعف هذه الكمية الى الخارج، وأن ذلك بدأ يؤثر في حصة العراق حسب اتفاق منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك)، حيث تطالب المنظمة بتخفيض تصدير 250 ألف برميل عن طريق الحقول الجنوبية لوجود نفط مصدر عن طريق الإقليم يقدر بـ580 ألف برميل يوميا، ما سيؤثر بالتالي في الموازنة التي تعتمد في غالبيتها على تصدير النفط".

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الإقليم ريبوار بابكي كشف للصحيفة عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى العاصمة بغداد لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، وذلك بعد الزيارة التي قام بها عقب تسلمه منصبه في العاشر من يوليو الحالي.