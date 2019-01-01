إخلاء مسجد في ألمانيا بعد تهديد بتفجير قنبلة

أعلنت الشرطة الألمانية إخلاء مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب" في مدينة دويسبورج غربي البلاد بعد تهديد بوجود قنبلة به.

وأوضحت الشرطة اليوم الاثنين أنه تم تطويق المسجد وتفتيشه اليوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني صباح اليوم، موضحا أن هناك افتراضا بوجود خلفية يمينية متطرفة وراء ذلك، وأشار إلى أنه لا يمكن الإعلان عن أية بيانات أخرى إلا بعد التنسيق مع جهاز أمن الدولة.

يشار إلى أنه لم يتم الانتهاء من المهمة في محيط المسجد حتى فترة بعد الظهيرة اليوم، وذلك بعد مرور أكثر من أربع ساعات من بدئها ، بحسب الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن مسجد مركتس في مدينة دويسبورج يعد أحد أكبر المساجد على مستوى ألمانيا.

وقبل أسبوعين تقريبا تم تلقي تهديدات بتفجير قنابل في مسجدي بمدينتي ميونخ وإيزرلون وكذلك ضد المسجد المركزي لاتحاد "ديتيب" في مدينة كولونيا.

وفي كلا الحالتين أصدرت الشرطة وقف تحذير بعد عمليات تفتيش واسعة النطاق.