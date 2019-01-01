الصندوق العالمي للطبيعة يحذر من موجات جدب في أوروبا

دعا الصندوق العالمي للطبيعة، الاتحاد الأوروبي للتعامل بشكل أكثر استدامة مع المياه العذبة.

وشدد الصندوق اليوم الاثنين في بروكسل على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ما يلزم من إجراءات بهذا الصدد، طالما لا تزال قادرة على إنقاذ مخزون المياه الطبيعية قبل حدوث موجات الجدب التالية.

وأشار الصندوق إلى أن هناك مؤشرات في بعض دول شمال أوروبا على وجود صعوبات في توفير احتياجات سكانها من المياه العذبة.

وأوضح الصندوق أن التغير المناخي هو أحد أسباب مؤشرات هذه الصعوبات، إضافة إلى أن الأوروبيين يستنزفون مصادر المياه العذبة لديهم بالزراعة، على سبيل المثال، إلى جانب عرقلة الدورة الطبيعية للمياه من خلال التدخلات البشرية.

وأشار خبراء الصندوق إلى أن الكثير من أنهار أوروبا تتضرر جراء السدود المقامة عليها وعمليات تقويم مسارات الأنهار، على سبيل المثال.

وقال الخبراء إن 60% من المياه الأوروبية لا تفي بالمعايير الأوروبية للمياه الجيدة، وذلك جراء التلوث، على سبيل المثال، إضافة إلى أنها عرضة بشكل خاص للمخاطر الناجمة عن الجدب والجفاف.

كما رأى الصندوق أن حكومات أوروبا تركز وبشكل مبالغ فيه على الإجراءات الطارئة قصيرة المدى ضد الجدب ولا تركز كثيرا على الاستعدادات المستديمة بعيدة المدى.

وحذر خبراء الصندوق من أنه لا يمكن تعويض مخزون المياه الطبيعية من خلال الأمطار وحدها.