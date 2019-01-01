إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة

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أصيب 4 مواطنين فلسطينيين - على الأقل - برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق النار على مئات الشبان المشاركين في مسيرة منددة بالحصار بمخيم "ملكة" شرق مدينة غزة.

ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب غزة لتلقي العلاج.. حيث وصفت جروحهم بالمتوسطة.

وكانت عشرات الشاحنات قد وصلت إلى مخيم "ملكة" انطلاقا من مدخل بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة للتنديد بالحصار المفروض على القطاع.

وندد أصحاب الشاحنات والنقل العام بالحصار المفروض منذ أكثر من اثني عشر عامًا والذي سبب لهم ضررا كبيرا.

وقال محمود مسعود أحد أصحاب الشاحنات أن المشاركة في هذه المسيرة جاء للتأكيد على أن الفعاليات مستمرة وأن العمل سيبقى مستمرا رغما عن الاحتلال حتى نتمكن من الوصول إلى حياة كريمة.

وأضاف - على هامش المسيرة-: "رسالة لكل أحرار العالم والجمعيات والمنظمات الحقوقية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والفئات المتضررة جراء الحصار وعليهم أن يتحركوا لكسره".