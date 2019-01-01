 «التعاون الإسلامي» تدين بشدة هدم عشرات المنازل في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«التعاون الإسلامي» تدين بشدة هدم عشرات المنازل في القدس

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 3:44 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، هدم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- اليوم الاثنين، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ما يستدعي المساءلة القانونية.

ودعا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية، ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.


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