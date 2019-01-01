النقابات العمالية تدعو إلى إضراب واسع في قطاع النقل في أنحاء إيطاليا

دعت النقابات العمالية بقطاع النقل في إيطاليا إلى إضراب عام خلال الأسبوع الجاري يشمل السكك الحديدية وشركات تأجير السيارات ومشغلي الطرق السريعة وسيارات الأجرة والنقل العام والسفن.

وقال جويدو باركوتشي المتحدث باسم نقابة Filt Cgil اليوم الاثنين إن الإضرابات التي تمت الدعوة لتنظيمها بعد غد الأربعاء ستؤثر بصورة أساسية على الربط بين الأقاليم وستستمر لعدة ساعات فقط.

وأضاف أنه سيتم إبقاء الربط الأساسي بين الأقاليم، مشيرا إلى أن الإضرابات قد يكون لها تأثير محدود على السائحين في إيطاليا.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الإيطالية RFI إنه سيتم إلغاء حركة قطارات بين الأقاليم، إلا أن القطارات فائقة السرعة على الخطوط الرئيسية لن تتأثر، بما في ذلك القطار السريع من روما إلى المطار.

وإضافة إلى ذلك، يعتزم مراقبو الحركة الجوية تنفيذ إضراب من العاشرة من صباح الجمعة إلى الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه (0800 إلى 1200 بتوقيت جرينتش).

وأعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أنه لا يوجد لديها بعد خطط محددة ليوم الإضراب. وقال متحدث باسم الشركة اليوم إنه سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن فور اتضاح المدى الدقيق للإضرابات.