صحفيون فلسطينيون يستنكرون زيارة وفد إعلامي عربي إلى إسرائيل

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أدان صحفيون فلسطينيون وعرب اليوم الاثنين، قيام ستة صحفيين عرب بزيارة إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا أمس الأحد تقول فيه إنها سوف تستضيف وفدًا عربيًا يضم شخصيات إعلامية من بينهم مشاركون لأول مرة من العراق والسعودية.

من جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينية، وهي عضو في الاتحاد العام للصحفيين العرب، بيانا اليوم تدين فيه بشدة هذه الزيارة.

وجاء في البيان: "أن اتحاد الصحفيين العرب يدين بشدة زيارة هؤلاء الصحفيين ... والتي تنتهك القانون الأساسي للاتحادوتتعارض معه" ، مشددًا على أن المنظمة ترفض "جميع أنواع وأشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".

وذكر البيان أن الصحفيين العرب الستة هم من السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأشار البيان إلى أن الصراع بين العرب والإسرائيليين لن ينتهي حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ان الصحفيين زاروا بالفعل مركز إحياء ذكرى ضحايا المحرقة (ياد فاشيم) والبرلمان الاسرائيلي والأماكن المقدسة في القدس.

كما يستعد أعضاء الوفد الإعلامي العربي للقاء مشرعين وشخصيات أكاديمية.

وقالت الوزارة إن الزيارة "تهدف إلى إطلاع الصحفيين - بعضهم من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل - على المواقف الإسرائيلية بشأن القضايا الدبلوماسية والجيوسياسية".

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع العراق أو المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح مرارًا وتكرارًا بأن هناك تقاربًا متناميًا خلف الكواليس بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.

كانت نقابة الصحفيين في العراق قد حذرت اليوم الاثنين أعضاءها باتخاذ عقوبات رادعة بحق كل من يثبت زيارته إلى إسرائيل منهم، وفصله من عضوية النقابة